A la cárcel dos hombres señalados de cometer millonario robo en la Cámara de Comercio de Montería

Montería

Un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de Óscar Luis Sánchez Martínez y Javier José Esquivia Santos, por su presunta responsabilidad en los delitos de hurto calificado y agravado, acceso abusivo a un sistema informático, obstaculización ilegítima de un sistema informático o redes de telecomunicación; daño Informático y hurto por medio informático.

Según la investigación del caso, “Esquivia Santos en su condición de vigilante de la Cámara de Comercio habría permitido que el 14 de junio de 2024, Sánchez Martínez ingresara al lugar de manera subrepticia, usando la puerta trasera. Con la ayuda de distintos elementos y herramientas, el hombre habría manipulado las cámaras de vigilancia y vulnerado cerraduras de las oficinas para apropiarse de un portátil, un celular y claves de seguridad de entidades bancarias. Además de acceder a la caja fuerte y apoderarse de 21 millones de pesos, recaudados el día del hurto”, reveló la Fiscalía.

“El material probatorio determinaría que, incluso fueron violentados los circuitos tecnológicos del área de sistemas e ingresado a computadores de contabilidad y tesorería, desde los cuales habrían sido realizadas cinco transferencias por más de 122 millones de pesos”, puntualizó el ente investigador.

De acuerdo con lo informado, miembros de la Policía Nacional capturaron a Sánchez Martínez en Bogotá, y a Esquivia Santos en Medellín (Antioquia). “Ninguno admitió su responsabilidad frente a los cargos en su contra”, concluyó la Fiscalía.

Javier Esquivia. Foto: Fiscalía.