Judicial

Reincidentes fueron capturados por robo y lesiones personales en estación Jiménez de TransMilenio

En lo corrido del año 2025, el sistema de transporte masivo TransMilenio ha logrado la captura de 1.610 personas por diferentes delitos.

Foto: Policía Nacional

Bogotá

Uniformados del grupo de transporte masivo TransMilenio lograron la captura en flagrancia de seis personas señaladas de robar y herir con arma blanca a un ciudadano en inmediaciones de la estación Avenida Jiménez, ubicada en el centro de Bogotá.

El procedimiento se dio luego de que hombres de la Policía Nacional atendieran las voces de auxilio que alertaban sobre una persona que estaba siendo agredida físicamente. Al llegar al lugar, los policías encontraron a seis personas que golpeaban a un hombre, intentaron huir, pero fueron reducidas y capturadas de inmediato.

De acuerdo con la persona agredida, momentos antes le habían robado su celular mediante la modalidad de cosquilleo y, al intentar recuperarlo, fue atacada con golpes. En el hecho también participó una mujer, quien habría intentado distraerlo para facilitar la huida del grupo.

Según las autoridades, las personas capturadas ya habían sido vinculadas a cuatro hechos delincuenciales dentro del sistema. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto y lesiones personales.

En lo corrido del año 2025, el grupo de transporte masivo TransMilenio ha logrado la captura de 1.610 personas por cometer de diferentes delitos.

