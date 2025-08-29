Capturan en TransMilenio a ‘Morrocoyo’, presunto exintegrante del Frente Resistencia Tayrona de AUC. Foto: suministrada.

Bogotá

Uniformadas de la Policía Metropolitana de Bogotá, adscritas al Grupo de Transporte Masivo TransMilenio, capturaron en la estación Biblioteca Tintal, en la localidad de Kennedy, a alias ‘Morrocoyo’.

En medio de las labores de registro, los uniformados identificaron a esta persona y, tras la consulta en las bases de datos institucionales, confirmaron que tenía una orden de captura vigente emitida por una autoridad judicial competente.

Según la información, alias ‘Morrocoyo’ es señalado de cometer diferentes delitos como:

Concierto para delinquir,

Desplazamiento forzado y homicidio de persona protegida.

Según las investigaciones, habría pertenecido al denominado Frente Resistencia Tayrona, vinculado a las Autodefensas Unidas de Colombia.

