Vuelve y juega: sorprenden a delincuentes robando fibra óptica en una estación de TransMilenio

Bogotá

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá adscritos al Grupo de Transporte Masivo TransMilenio, lograron la captura de seis personas por que estaban robando cableado en la Av. Caracas.

Según la información, los hechos se registraron en la estación Barrio Santa Fe, donde los guardas de seguridad informaron a los uniformados que escuchaban ruidos extraños bajo la estructura.

Al llegar, sorprendieron a varios hombres dentro de un hueco en el suelo de la calzada en la estación de la Calle 22, extrayendo de manera ilegal fibra óptica.

Durante el procedimiento se recuperaron más de 54 metros de cable encauchetado, avaluados en siete millones de pesos. Tanto los capturados como los elementos incautados fueron puestos a disposición de la autoridad competente.