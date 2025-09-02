Fueron capturadas siete personas señaladas de agredir y robar a pasajeros en TransMilenio

Bogotá

Uniformados del Grupo de Transporte Masivo TransMilenio de la Policía Nacional lograron la captura de cuatro personas y la aprehensión de tres menores de edad señalados de haber intimidado y despojado de sus pertenencias a varios usuarios del sistema.

De acuerdo con lo informado, las víctimas fueron abordadas en la estación Calle 75 por un grupo de personas que, mediante la intimidación con armas cortopunzantes, las agredieron físicamente y les robaron sus celulares y otros objetos personales.

Una vez las autoridades fueron alertadas, ubicaron a los ladrones y se lograron recuperar varios de los elementos robados, los cuales fueron reconocidos por los afectados.

Los capturados y menores aprehendidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por los delitos de hurto y lesiones personales.

