Me comprometo con Colombia a defender la Constitución: Carlos Camargo tras llegar a la Corte

El exdefensor del Pueblo, Carlos Camargo, tomó juramento ante el Senado tras ser elegido como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. En su discurso inicial, señaló que será “consciente de sus deberes y “respetuoso” de la institucionalidad.

Al mismo tiempo, a su salida del salón elíptico, afirmó que es un defensor del orden constitucional, y se comprometió a defender la ley ante cualquier “abuso” o “exceso” de cualquiera de los poderes públicos y en general.

“Me comprometo con Colombia en que defenderé la Constitución, en que defenderé el Estado de Derecho, en que seré un defensor del orden constitucional, seré un defensor de las garantías y de las libertades fundamentales”, sentenció el nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

Asimismo, el magistrado electo desestimó las denuncias que lo han relacionado con clientelismo, y puestos en la Defensoría del Pueblo, a allegados a magistrados de la Corte Suprema, alto tribunal que lo ternó.

“Yo a través de mis dos décadas de trayectoria en lo público, en lo privado, he demostrado mi ejercicio en cada una de mis responsabilidades con total independencia y apegado a la constitución y a las leyes”, dijo Camargo.

Frente a los planteamientos que han señalado su victoria como una derrota para el Gobierno, Camargo aseguró que el juez constitucional no entra en ese tipo de controversias y, por ende, respeta y se abstrae de hacer conclusiones de índole político.

“El juez constitucional tiene que centrarse en la razón de ser de su ejercicio como juez, que es la defensa de la Constitución, la defensa del aparato normativo del Estado de manera de que desestimo esa clase de aseveraciones”, agregó.