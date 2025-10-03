Juzgado de Medellín ordenó tres días de arresto al ministro de Educación, Daniel Rojas

En medio de la disputa por el pago de cesantías a los docentes de la Universidad de Antioquia, un juzgado de Medellín ordenó el arresto por tres días del ministro de Educación, Daniel Rojas. La medida incluye, además, el pago de una multa equivalente a dos salarios mínimos mensuales.

La decisión del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín se fundamenta en un desacato de la cartera de Educación, a la que la Gobernación de Antioquia solicitó documentos que certificaran los retrasos en el pago de dichas obligaciones.

Aunque el Ministerio remitió algunos soportes, la administración departamental alegó que no correspondían a lo requerido, lo que dio paso a una acción judicial que terminó con la sanción contra el ministro Rojas.