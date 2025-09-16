Juvinao y MinEducación chocaron en el Congreso por recursos a Icetex: “Usted me insulta a toda hora”

Catherine Juvinao discutió con el ministro de Educación, Daniel Rojas, en los pasillos del Congreso este martes, 16 de septiembre. Fotos: capturas de pantalla.

La sesión de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes de este 16 de septiembre, en la que se discutía el presupuesto para el sector Educación, terminó en un fuerte choque entre la representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, el ministro de Educación, Daniel Rojas, y el representante Jaime Raúl Salamanca.

Juvinao denunció que el ministro Rojas no respondió a sus preguntas sobre si en el Presupuesto General de la Nación para el año 2026 se incluirán los recursos para los subsidios para los beneficiarios del Icetex de estratos 1, 2 y 3.

Y cuando iba a manifestar que no se le respondió su inquietud, no le abrieron el micrófono, y Jaime Raúl Salamanca, miembro de la comisión, terminó pidiendo que se levantara la sesión por falta de quorum. También le dijo que ella debía citar al ministro para ese tema particular en otra ocasión.

La sesión terminó en gritos de ambos lados . Juvinao aseguró: “Triste que no pueda responderme una pregunta sencilla: si en el presupuesto 2026 incluirán o no los subsidios Icetex. Su respuesta: bloquearme en redes sociales por su ‘salud mental’ ”, dijo en X.

Juvinao agregó que “la salud mental que importa es la de 234 mil jóvenes que están al borde de la locura con las cuotas que ya no pueden pagar . Esto ya parece una actuación dolosa sin ninguna consideración por la juventud. Creo que toda esta situación, al final, les parece hasta chiste”, dijo.

Por su parte, el ministro de Educación, Daniel Rojas, respondió con su versión en X: “Le pedí respeto y hasta la invité amablemente a almorzar para pedirle desescalar la violencia y el lenguaje con el que me insulta. No aceptó. Me siguió hasta la calle, donde un humilde ciudadano campesino le respondió con decencia y altura agradeciéndole al Gobierno del cambio por garantizar el derecho a la educación en su región”.

Vea el video de la discusión entre el ministro de Educación, Daniel Rojas, y Catherine Juvinao: