Debate sobre manifestaciones en Bogotá: ¿Derecho a la protesta o problema de orden público?

En diálogo con W Sin Carreta, los concejales de Bogotá Juan Quintero y Heidy Sánchez se pronunciaron acerca de los hechos en los que cuatro policías colombianos resultaron heridos luego de ser atacados con flechas por un grupo de indígenas.

Los hechos ocurrieron en medio de una protesta frente a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá contra la política de ese país hacia Gaza, Venezuela y Ecuador.

La manifestación fue convocada por grupos de la sociedad civil como parte de una “jornada antiimperialista” y se tornó violenta frente a la sede diplomática de Estados Unidos sobre la Avenida El Dorado, lo que obligó a la intervención de la Policía.

Escuche este debate en W Sin Carreta:

Escuche W Radio en vivo: