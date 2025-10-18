Evacuación en la Universidad Nacional por enfrentamientos en protesta

Durante la tarde del 17 de octubre, en medio de una movilización convocada por organizaciones sociales en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, se registró una confrontación entre manifestantes y la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).

De acuerdo con el Comunicado N.º 024 de 2025, emitido por la Vicerrectoría de la Sede Bogotá, la concentración de gases afectó a transeúntes, entre ellos niños y niñas, lo que llevó a las directivas a abrir la entrada principal de la hemeroteca para facilitar la evacuación de las personas expuestas. Equipos de salud de la universidad y de la Secretaría Distrital de Salud atendieron a los afectados.

La confrontación se trasladó luego al parqueadero de la hemeroteca, donde, según la universidad, la situación se tornó violenta y puso en riesgo la vida y los bienes dentro del campus. Por ello, se decidió evacuar el edificio.

La universidad expresó su rechazo a las acciones que alteran la convivencia y vulneran los derechos de las personas, señalando que son contrarias al espíritu académico y cultural del campus.

El comunicado advierte que algunos manifestantes que permanecen en la Ciudad Universitaria habrían desarrollado acciones violentas desde el interior, pese a no contar con autorización de ingreso. Aun así, la institución reiteró que brindó garantías humanitarias a quienes se encontraban en el lugar.