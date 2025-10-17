Denunciaremos estos actos: Galán por agresiones a policías y alteración del orden público en Bogotá

Bogotá

Por medio de su cuenta de X (antes Twitter), el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que la Administración Distrital denunciará a quienes lideraron las agresiones contra uniformados de la Policía Nacional con flechas y lanzas, así como a quienes propiciaron actos de vandalismo en la capital.

“Quiero ser claro: en Bogotá no hay espacio para la violencia. Así mismo, denunciaremos estos actos ante autoridades judiciales, Defensoría del Pueblo y ONU”, anunció Galán.

De igual forma, el alcalde confirmó que dio la instrucción a la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) de intervenir en la Avenida El Dorado por actos violentos.

“Le he dado la instrucción a la Policía de intervenir en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, donde unos delincuentes, algunos encapuchados, atacaron a la embajada con artefactos incendiarios, explosivos y flechas. Cuatro policías resultaron heridos en cara, pierna y brazos”, agregó.

Finalmente, el mandatario de la capital aseguró que siempre habrá uso legítimo de la fuerza por estos hechos que ponen en riesgo la vida de algunos ciudadanos.

“Siempre que haya violencia y destrucción, en Bogotá vamos a responder con el uso legítimo de la fuerza, como hicimos hoy”, concluyó.

Escuche W Radio en vivo: