Alteración de orden público en Bogotá: cuatro policías heridos con flechas
Cientos de integrantes de la guardia indígena se movilizan por las calles del occidente de Bogotá.
Este viernes se vive una nueva jornada de manifestaciones en Bogotá. Integrantes de la guardia indígena atacaron las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá y además hirieron cuatro uniformados de la Policía con una de las flechas que utilizan.
Por ahora, hay complicaciones de movilidad por la calle 26 con carrera 50 en Bogotá.
Noticia en desarrollo...