Policía acompañará marchas de sindicatos e indígenas en Bogotá

Bogotá

Bogotá se prepara para una nueva jornada de manifestaciones que serán protagonizadas por grupos sindicales y por varios indígenas que llegaron a la ciudad y están asentados en la Universidad Nacional.

Ante este nuevo escenario, el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró que las autoridades están listas para esta jornada.

“Desde ayer en horas de la madrugada llegaron provenientes de varios lugares de Colombia, algunos indígenas, efectivamente estamos hablando de 1500 a 1800 que ya se concentraron en la Universidad Nacional”, aseguró el general.

Y agregó, “ellos traen ya una agenda en la cual pues vienen a reuniones con diferentes ministerios. Vamos a garantizar el derecho a la manifestación, el derecho a la reunión y seguramente vamos a coordinar los diferentes desplazamientos y marchas que van a realizar esperamos que sean dentro del marco de la manifestación pacífica”.

Por ahora, la situación en el campus de la Universidad Nacional es tensionante, ya que la guardia indígena es quien controla la entrada y salida del lugar. Además, se tomaron a la fuerza este lugar del occidente Bogotá.