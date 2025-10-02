Atacan CAI de la Policía en el norte de Bogotá

En una nueva jornada de manifestaciones en Bogotá, este jueves, 2 de octubre, varios encapuchados que se encontraban en la calle 72 con Carrera Séptima atacaron el Comando de Atención Inmediata (CAI) de la Avenida Chile.

Lea también: Manifestaciones en el norte de Bogotá terminaron de nuevo en vandalismo

Las personas quitaron la protección del lugar, rompieron los vidrios y llenaron de graffitis los alrededores del CAI donde se encontraban los uniformados de la Policía.

Ante la situación de agresión, la Secretaría de Gobierno informó que agotadas las instancias de diálogo, uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, debieron ingresar.

“Rechazamos estas actuaciones que afectan e intimidan a quienes no hacen parte de las movilizaciones y deslegitiman el objetivo pacífico de las mismas. Reiteramos que en Bogotá no tiene cabida ni la violencia, ni los mensajes de odio que pretenden justificarla y que nos dividen como sociedad”, dijo la Secretaría de Gobierno.

#NoticiaW | Manifestantes en Bogotá atacaron el CAI de la Policía de la Av. Chile. A esta hora se acaba la etapa de diálogo e interviene la UNDMO pic.twitter.com/OXwLNChGgw — W Radio Colombia (@WRadioColombia) October 2, 2025

Noticia en desarrollo…