Grupo de manifestantes protesta frente a la sede de la ANDI en Medellín. Foto: W Radio.

Así como ha pasado en otras zonas del país, en la tarde de este jueves, un grupo de manifestantes adelanta una protesta en la sede de la ANDI en Medellín.

Con banderas de Palestina y diferentes consignas, varios activistas han mostrado su apoyo al Global Movement To Gaza Colombia, que señala a la asociación gremial de tener “vínculos directos con la misión económica de Israel en Colombia”.

Además de las arengas y pancartas, la actividad incluye cierres intermitentes de la avenida El Poblado. Los manifestantes restringen el paso por 15 minutos y lo habilitan por otros 15 minutos. Por ahora no se han reportado alteraciones graves al orden público.

Noticia en desarrollo.

Así se ven las protestas: