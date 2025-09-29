Con baldes, estropajo y pintura, funcionarios y vecinos limpiaron graffitis de la Zona T

Tras los actos vandálicos de este lunes, 29 de septiembre, en la Zona T, donde se vieron afectados varios establecimientos de esa parte de Bogotá, funcionarios de Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público y vecinos del sector se unieron para reparar las fachadas que fueron afectadas.

“Esto NO es protesta, es intimidación y violencia. Las paredes quedaron rayadas con amenazas de muerte. Esto es el eco de un liderazgo nacional que normaliza el odio. La secretaría de Seguridad y la Fiscalía deben actuar: no podemos permitir que el miedo sustituya la democracia”, dijo la concejal, Cristina Calderón, quien rechazó estos actos.

Según el reporte, de TransMilenio siete rutas de servicios duales y ocho servicios zonales se vieron afectados. Además, cuatro paraderos y un bus articulado resultaron vandalizados

“Desde el Distrito respetamos el derecho a la protesta pacífica, pero estamos en contra de actos vandálicos que alteren la sana convivencia de los ciudadanos”, dijo TransMilenio sobre la situación.

Ampliar

Fotos: DADEP Ampliar

Ampliar