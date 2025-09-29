Buses y estaciones de TransMilenio vandalizados: así terminaron las protestas de la U. Pedagógica

Este lunes, 29 de septiembre, lo que comenzó como la denominada “Marcha Carnaval de la Cumbre Nacional Popular” en la Universidad Pedagógica, terminó en actos vandálicos que afectaron el mobiliario de la ciudad.

Varios encapuchados atacaron paraderos y buses de TransMilenio y es que, según reporte de la entidad, siete rutas de servicios duales y ocho servicios zonales se vieron afectados.

Además, cuatro paraderos y un bus articulado resultaron vandalizados

“Desde el Distrito respetamos el derecho a la protesta pacífica, pero estamos en contra de actos vandálicos que alteren la sana convivencia de los ciudadanos”, dijo TransMilenio sobre la situación.

Sumado a esto, locales comerciales cercanos del Centro Comercial Andino resultaron afectados en sus fachadas con graffitis.

Foto: Suministrada. Ampliar

Entretanto, la concejal Cristina Calderón rechazó los actos vandálicos.

“Esto NO es protesta, es intimidación y violencia. Las paredes quedaron rayadas con amenazas de muerte. Esto es el eco de un liderazgo nacional que normaliza el odio. La secretaría de Seguridad y la Fiscalía deben actuar: no podemos permitir que el miedo sustituya la democracia”, dijo la cabildante.