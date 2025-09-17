PGN investiga al concejal de Bogotá Julián Forero por convocatoria a protestas de motociclistas

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el concejal de Bogotá Edison Julián Forero Castelblanco, conocido como ‘Fuchi’, por las afectaciones a la movilidad registradas durante las movilizaciones de motociclistas este 16 de septiembre y, además, por las denuncias de agresiones contra un periodista en el marco de la jornada.

En el auto, la entidad señaló que “se inicia investigación disciplinaria contra el concejal de Bogotá Edison Julián Forero Castelblanco, por los hechos ocurridos en el marco de las protestas”.

Lea también: Cortes de agua en Bogotá del 15 al 19 de septiembre: Listado de barrios en Suba, Kennedy y más

El Ministerio Público dispuso la práctica de pruebas para establecer si el cabildante tuvo algún papel en la convocatoria de las manifestaciones. Entre las medidas se encuentran la verificación de sus publicaciones en redes sociales y en medios de comunicación, así como la solicitud a TransMilenio de un informe sobre las afectaciones al servicio durante esa fecha.

Le puede interesar Más de 360.000 usuarios de TransMilenio se vieron afectados por marcha de moteros este martes

Además, citó al periodista José Camilo Castiblanco, de City TV, para que declare en calidad de testigo tras las denuncias de agresiones.

Lea más: Capturado hombre que disparó al aire en medio de un velorio en Bogotá

El concejal Forero fue convocado a rendir versión libre “si así lo desea”, diligencia que podrá realizar de manera presencial o por escrito.

La investigación quedó en manos de la Procuraduría Primera Distrital de Bogotá, que adelantará la recolección de pruebas y proyectará las decisiones correspondientes.