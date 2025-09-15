Capturado hombre que disparó al aire en medio de un velorio en Bogotá

Bogotá

En medio de unas honras fúnebres en el barrio Molinos en Bogotá, varios asistentes que despedían el féretro tenían comportamientos contrarios a la convivencia. En medio de esta situación, un hombre comenzó a realizar disparos al aire, lo que generó pánico entre los vecinos.

Sin embargo, el hombre no contaba con que, desde el Centro de Comando, Control, Computo y Comunicaciones de la Secretaría de Seguridad, un operador de cámara le estaba siguiendo la pista, mientras la Policía se desplazaba hacia el lugar.

En su intento de huida, el hombre trató de ingresar a una vivienda cercana, donde dejó abandonada el arma de fuego. Posteriormente, intentó escapar en un vehículo, cuyas características y ruta fueron informadas en tiempo real a la patrulla de la Policía.

Luego el hombre trató de huir en un carro, pero solo pudo avanzar una cuadra, pues la caravana de vehículos por las exequias le bloqueó el paso. Allí, con las indicaciones del C4, la Policía logró capturar al joven, quien ahora deberá responder por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

“Este es un ejemplo de cómo la tecnología, sumada a la rápida reacción de la Policía, nos permite actuar con precisión y garantizar que quienes atenten contra la convivencia y la tranquilidad de los barrios sean llevados ante la justicia”, dijo César Restrepo, secretario de Seguridad.