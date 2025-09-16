Cómo va el PARO hoy en Bogotá 🔴: Minuto a minuto de la manifestación de conductores

Hoy, 16 de septiembre,<b> se lleva a cabo una nueva manifestación en Bogotá</b> protagonizada por <a href="https://www.wradio.com.co/2025/09/16/conductores-deberian-o-no-hacer-paro-este-martes-16-de-septiembre-en-bogota-debaten-concejales/" rel="" title="https://www.wradio.com.co/2025/09/16/conductores-deberian-o-no-hacer-paro-este-martes-16-de-septiembre-en-bogota-debaten-concejales/">motociclistas y conductores de vehículos particulares.</a>El <b>concejal Julián Forero</b>, quien ha sido el vocero de la iniciativa, ha advertido que la iniciativa reúne a los sectores que consideran que la <b>administración de Bogotá ha estado “desconectada”</b> de las necesidades ciudadanas.Los sectores a los que Forero <a href="https://www.wradio.com.co/2025/09/15/autoridades-en-bogota-se-alistan-para-nuevas-manifestaciones-de-moteros/" rel="" title="https://www.wradio.com.co/2025/09/15/autoridades-en-bogota-se-alistan-para-nuevas-manifestaciones-de-moteros/">hace referencia son: <b>motociclistas</b></a><b>, taxistas, transporte escolar, conductores de plataformas digitales, carga, funerario, grúas y particulares</b>.De acuerdo con los convocantes, la protesta busca visibilizar el malestar entre estos gremios por la <b>corrupción y la falta de soluciones reales</b> en movilidad. Según lo ha expresado el concejal en sus redes sociales, esta manifestación es el síntoma de su malestar por <b>“la mala gestión del alcalde y de su Secretaría de Movilidad”</b>, pues en vez de garantizarles sus derechos, “protege a privados y amigos contratistas, mientras ve a los conductores como un negocio”.Algunos de los principales puntos de concentración convocados por los gremios de <b>taxistas, conductores y motociclistas desde las 5:00 de la mañana de este martes, 16 de septiembre</b>: