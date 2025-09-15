Cortes de agua en Bogotá del 15 al 19 de septiembre: Listado de barrios en Suba, Kennedy y más

La Empresa de Acueducto anunció cortes de agua en varios sectores de Bogotá de las diferentes localidades del 15 al 19 de septiembre, en algunos barrios específicos.

Según explican, estos cortes de agua se darían por trabajos en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños.

“Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal”, expresan.

¿Qué barrios tendrán cortes de agua? Listado completo

Conozca a continuación el listado de barrios que se verán afectados por los cortes en el servicio de acueducto del 15 al 19 de septiembre:

Lunes, 15 de septiembre

Localidad de Los Mártires

Santa Fe, Samper Mendoza, Florida, Colseguros, El Listón, Usatama, Voto Nacional, Paloquemao, Sabana, La Pepita, Ricaurte, La Estanzuela, El Progreso, Eduardo Santos, San Antonio, La Fraguita, Restrepo, Ciudad Jardín, Olaya, Gustavo Restrepo, Granjas de San Pablo, San Jorge Sur y Vergel.De la calle 26 a la diagonal 45 Sur, entre la carrera 14 a la carrera 30. Desde las 10:00 a. m. hasta por 4 horas. Debido a verificación de macromedidor.

Martes, 16 de septiembre

Localidad de Santa Fe

La Alameda. De la carrera 10 a la carrera 14, entre la calle 19 a la calle 26. Desde las 9:00 a. m. y por 24 horas. Debido a cambio de hidrante y válvula.

Localidad de Puente Aranda

Milenta. De la transversal 53 a la avenida carrera 68, entre la avenida calle 26 sur a la avenida calle 8 sur.Desde las 7:00 a. m. y por 27 horas. Debido a empates de redes del Acueducto.

Localidad de Fontibón

San Pablo Jericó. De la carrera 116 a la carrera 128, entre la calle 17 a la avenida calle 22. Desde las 7:00 a. m. y por 27 horas. Debido a empates de redes de Acueducto.

Localidad de Usme

Santa Librada, La Aurora y Barranquillita. De la avenida carrera 14 73B bis A sur a la avenida carrera 14 sur, entre la calle 73B bis A sur a la calle 70B sur. Desde las 10:00 a. m. y por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Municipio de Soacha – Cundinamarca

Barrios Arizona, Casa Bonita, Compartir, Conviva, Conviva I, Conviva II, Ducales, El Cedro de Santa Ana, El Salitre, El Vivero Santa Ana, El Vivero, La Laguna, Lagos de Malibú, Laguna Tierra Blanca, Los Ducales, Los Ducales I, Los Ducales II, Los Girasoles, Némesis, Nuevo Compartir, Quintas de Santa Ana II, San Carlos, San Fernando, San Ignacio, San Nicolás, Santa Ana, Santa Ana Central, Santa Ana I Sector, Torres de Ducales, Tusandala, Valles de Santa Ana, Vegas de Santa Ana, Villa Carola, Villa Flor, Villa Juliana, Villa Sofía, Villa Sofía I, Villa Sofía II, Villa Sonia y Zona Industrial Santa Ana. De la carrera 4 a la carrera 27, entre la calle 2 sur a la diagonal 28 sur. Desde las 10:00 a. m. y por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Suba

Andes Norte, Julio Flórez y Santa Rosa. De la transversal 60 a la carrera 71, entre la calle 93A a la diagonal 115. Desde las 10:00 a. m. y por 24 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Usme

Centro Usme, Centro Usme Rural, Centro Usme Rural II, Centro Usme Urbano, La Requilina Rural y Olarte. De la calle 137 sur a la calle 137D sur, entre la carrera 14 a la carrera 2 este. Desde las 10:00 a. m. y por 8 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Miércoles, 17 de septiembre

Localidad de Puente Aranda

Estación Central, Los Ejidos y Cundinamarca. De la carrera 30 a la carrera 36, entre la calle 13 a la calle 23. Desde las 7:00 a. m. y por 27 horas. Debido a empates de redes del Acueducto.

Localidad de Usme

Tibaque, Tibaque II, San Pedro Sur, Tihuaque Rural, Tihuaque, Las Violetas, Los Arrayanes, Violetas Rural, Juan José Rondón I, Los Soches y Tocaimita Sur. De la carrera 12F este a la carrera 25 este, entre la calle 92 sur a la calle 74C sur. Desde las 10:00 a. m. y por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Suba

Club Los Lagartos y Niza Suba. De la carrera 72 a la carrera 81, entre la calle 93 a la calle 128B.Desde las 10:00 a. m. y por 24 horas. Debido a empates de redes de Acueducto.

Municipios de Gachancipá y Tocancipá – Cundinamarca

Todo el municipio. Desde las 11:00 a. m. y por 12 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Municipio de Cajicá – Cundinamarca

Todo el municipio. Desde las 10:00 a. m. y por 4 horas. Debido a verificación de macromedidor.

Jueves, 18 de septiembre

Localidad de Engativá

San Ignacio. De la calle 26 a la calle 63, entre la carrera 82 este a la carrera 86. Desde las 9:00 a. m. y por 24 horas. Debido a empates de redes de Acueducto.

Localidad de Kennedy

Provivienda Oriental. De la avenida calle 8 sur a la calle 26 sur, entre la avenida carrera 68 a la carrera 71D. Desde las 7:00 a. m. y por 27 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Puente Aranda

El Remanso. De la avenida calle 8 sur a la diagonal 16 sur, entre la carrera 37 a la avenida carrera 50. Desde las 7:00 a. m. y por 27 horas. Debido a empates de redes de Acueducto.

Localidad de Fontibón

Modelia. De la carrera 80C a la carrera 84, entre la avenida calle 24 a la calle 25G. Desde las 7:00 a. m. y por 27 horas. Debido a empates de redes de Acueducto.

Localidad de Usme

Yomasa Norte, Monteblanco y Gran Yomasa. De la carrera 14R a la avenida carrera 14, entre la calle 96N sur a la calle 91 sur. Desde las 10:00 a. m. y por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Bosa

Barrios Bosa Nova, Bosa Nova El Porvenir, Bosanova, Chico Sur, El Paraíso Bosa, El Porvenir, Escocia, La Alegría, La Concepción, La Esmeralda, La Estanzuela, La Independencia, La Paz, La Suerte, Los Sauces Bosa, Nueva Escocia, San Pablo, San Pedro, Tunjuelo, Veguita, Villa Clemencia, Villa Colonia, Villa Nohora, Villa Suaita y Tropezón.

De la calle 55 sur a la calle 57 sur, entre la carrera 86 a la carrera 87C.

De la calle 57 sur a la calle 58C sur, entre la carrera 84C a la carrera 87K Bis.

De la calle 58C sur a la calle 66 sur, entre la carrera 82 a la carrera 88.

De la calle 66 sur a la calle 70 sur, entre la carrera 86 a la carrera 87H.

De la calle 62 sur a la calle 69B sur, entre la carrera 87C a la carrera 88C.

De la calle 69B sur a la calle 70 sur, entre la carrera 87K a la carrera 88C.

Desde las 10:00 a. m. y por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Usme

Barrios Alpes, El Triángulo, Ramajal, Horacio Orjuela, San José Oriental y Amapolas. De la calle 30 sur a la calle 65 sur, entre la carrera 7 este a la carrera 18 este. Desde las 10:00 a. m. y por 4 horas. Debido a verificación de macromedidor.

Viernes, 19 de septiembre

Localidad de Fontibón

Ferrocaja Fontibón, El Tintal Central, Hayuelos y Urbanización Capellanía II Sector. De la carrera 86 a la carrera 96, entre la calle 19A a la calle 22. Desde las 8:00 a. m. y por 24 horas. Debido a cambio de hidrante y válvula.

Municipio de La Calera – Cundinamarca

Todo el municipio. Desde las 10:00 a. m. y por 4 horas. Debido a revisión de macromedidor.