Más de 360.000 usuarios de TransMilenio se vieron afectados por marcha de moteros este martes
Durante las manifestaciones, algunos periodistas fueron intimidados por hombres pertenecientes al gremio, según dijo el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero.
Bogotá
El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, entregó un balance de la jornada de manifestaciones protagonizadas, en su mayoría, por el gremio de motociclistas de ciudad.
El alto funcionario lamentó las afectaciones que sufrieron los ciudadanos, los usuarios de TransMilenio e, incluso, periodistas.
“Lamentamos las afectaciones a la ciudadanía y lamentamos también las afectaciones a algunos medios de comunicación. Esto no puede suceder y lo rechazamos desde la Administración Distrital", dijo.
Y agregó: “En Bogotá se respeta la protesta social, siempre y cuando se haga de manera pacífica y respetando el derecho de los ciudadanos que no protestan”.
Sumado a esto, el secretario confirmó que las manifestaciones se concentraron en su mayoría en nueve puntos de la ciudad.
“Si bien en todos no hubo bloqueo o hubo bloqueos intermitentes, sí tenemos que informar que hubo afectaciones a la ciudadanía, a la ciudadanía que se moviliza, que va al trabajo, que sale a estudiar, que tiene alguna cita médica o alguna diligencia personal. Y eso no puede pasar”, concluyó.
Hay fecha para mesa de diálogo
Finalmente, desde el distrito se informó que el próximo jueves, 25 de septiembre, se realizará una mesa de diálogo entre la administración y los diferentes líderes del sector transporte para tratar los puntos que llevaron a la movilización de este martes.
Esto dijo el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero:
