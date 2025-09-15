Autoridades en Bogotá se alistan para nuevas manifestaciones de moteros
Mas de 500 gestores de convivencia acompañarán las manifestaciones del gremio de los motociclistas en Bogotá.
Bogotá
El próximo martes 16 de septiembre se llevará a cabo una nueva manifestación en Bogotá, que será protagonizada por moteros y conductores de vehículos particulares.
Ante los posibles problemas de movilidad y de orden público, el alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que todos los equipos gestores de convivencia y de seguridad acompañarán el derecho a la manifestación, pero también garantizarán la tranquilidad de quienes no participen en ellas.
“Siempre hemos sido respetuosos de la protesta pacífica y tenemos que serlo y garantizarla. Así será mañana. Quienes quieran manifestarse, tienen todo el derecho a hacerlo y tienen todas las garantías para hacerlo en Bogotá. Ahí estará presente el equipo de gestores de diálogo acompañando para garantizar los derechos de quienes van a protestar, pero también los derechos de quienes no van a protestar”, dijo Galán.
Uno de los líderes de esta manifestación es el concejal Julián Forero, quien también es vocero de motociclistas y conductores de Bogotá. En repetidas ocasiones, el concejal Forero ha denunciado varias irregularidades en el funcionamiento de la movilidad de la capital del país.
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles