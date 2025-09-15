Autoridades en Bogotá se alistan para nuevas manifestaciones de moteros

Bogotá

El próximo martes 16 de septiembre se llevará a cabo una nueva manifestación en Bogotá, que será protagonizada por moteros y conductores de vehículos particulares.

Ante los posibles problemas de movilidad y de orden público, el alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que todos los equipos gestores de convivencia y de seguridad acompañarán el derecho a la manifestación, pero también garantizarán la tranquilidad de quienes no participen en ellas.

“Siempre hemos sido respetuosos de la protesta pacífica y tenemos que serlo y garantizarla. Así será mañana. Quienes quieran manifestarse, tienen todo el derecho a hacerlo y tienen todas las garantías para hacerlo en Bogotá. Ahí estará presente el equipo de gestores de diálogo acompañando para garantizar los derechos de quienes van a protestar, pero también los derechos de quienes no van a protestar”, dijo Galán.

Uno de los líderes de esta manifestación es el concejal Julián Forero, quien también es vocero de motociclistas y conductores de Bogotá. En repetidas ocasiones, el concejal Forero ha denunciado varias irregularidades en el funcionamiento de la movilidad de la capital del país.

