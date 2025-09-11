Curso gratis de conducción de moto en Bogotá: ¿Cómo inscribirse? Fecha, hora y lugar

Todos los días en el país son interpuestas diferentes tipos de multas de tránsito a los conductores que circulan en cualquier vehículo por el territorio nacional, esto debido a que cometen infracciones de exceso de velocidad, movilizarse en pico y placa, usar el teléfono mientras se conduce, entre otras que acarrean multas que van desde lo económico, e incluso, la inmovilización del vehículo.

Generalmente, estas sanciones son colocadas por las autoridades competentes como los agentes de tránsito y por las ‘cámaras salvavidas’.

Así mismo, todas estas multas están tipificadas en la ley del país, como por ejemplo el Código Nacional de Tránsito.

Parte de los infractores son los que se movilizan en motocicleta, y teniendo en cuenta la prevención en la consecución de multas, la Alcaldía de Bogotá anunció un curso en donde se busca mejorar las habilidades de los conductores.

¿Qué temáticas verá en el curso de conducción?

La Alcaldía de Bogotá hizo oficial el temario del curso en donde se verán los siguientes módulos:

Módulo 1: contexto sobre la siniestralidad vial en Bogotá, principales hipótesis y consecuencias de éstos.

Módulo 2: normatividad Nacional y Distrital, sanciones, causales de inmovilización, revisión técnico mecánica y señales de tránsito.

Módulo 3: elementos de protección personal, tips al momento de comprarlos, uso correcto del casco, tipos de certificación y las condiciones que deben cumplir; y principales lesiones corporales tras un siniestro vial.

Módulo 4: factores de riesgo en la vía, maniobras peligrosas y percepción de velocidad.

Módulo 5: técnicas de conducción preventiva, principales sistemas activos y pasivos de las motos, principios de eco conducción y alistamiento pre operacional.

¿Cuándo será y a qué hora será el curso?

Hora: 7:30 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Lugar: Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar en la avenida Villavicencio con carrera 38.

🏍️¡Atención motociclista, esta invitación es para ti! 🤓



Participa de nuestro próximo curso teórico práctico para fortalecer tus conocimientos en técnica de conducción, normatividad y seguridad vial.



📍Av. Villavicencio con carrera 38.

📆Sábado 13 de septiembre.

📆Sábado 13 de septiembre.

⏰7:30 a.m.

¿Cuáles son las multas más frecuentes y sus costos?

De acuerdo con la versión más reciente del recuento de datos de la Federación y el SIMIT, que incluye las faltas más frecuentes del primer semestre de 2022 —cuando se impusieron más de 1,86 millones de comparendos—, estas son las contravenciones más usuales: