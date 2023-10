Qué pasa si no presentó el ICFES ¿Hay sanciones?

Todos los años, los estudiantes de último año de colegio deben presentar el Examen de Estado de la Educación Media, Saber 11° del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes). Para el primer semestre del 2023, cerca de 113.000 jóvenes realizaron sus pruebas.

Este examen es un instrumento de evaluación estandarizado que mide la calidad de la educación secundaria en todo el territorio nacional. Por esta razón, la mayoría de los estudiantes del país se preparan durante todo el año para presentar y sacar el mejor puntaje en la prueba.

Sin embargo, por circunstancias particulares, puede que algunos jóvenes no presenten el examen. En esos casos, ¿habría una sanción? A continuación le contamos cuáles serían las implicaciones de no presentar el Icfes y si habría un tipo de sanción para los que no cumplen con la citación.

¿Por qué es tan importante el Icfes?

El Examen de Estado de la Educación Media, Saber 11°, tiene la función de contribuir con el mejoramiento de la calidad de la educación colombiana. A través de sus pruebas censales periódicas, se evalúa las competencias básicas de los estudiantes de último grado de Educación Media.

Los resultados de estas evaluaciones le permite a entidades educativas, a las Secretarías y al Ministerio de Educación Nacional tener un panorama general del nivel educativo de los estudiantes. De esta manera, conocer las fortalezas y debilidades de los jóvenes, para crear planes de mejoramiento y refuerzo.

Estas cifras, también son de utilidad para las instituciones de educación superior, pues a partir de allí, construyen un perfil sobre los estudiantes aspirantes. Además, el puntaje también es decisivo a la hora de entregar becas y crédito educativos con el ICETEX.

Consecuencias de no presentar el examen del Icfes

Una de las mayores preocupaciones de los estudiantes cuando no se registran a tiempo al examen o cuando no alcanzan a llegar el día del examen es que puedan recibir una sanción. Sin embargo, el Icfes no le coloca multas a las personas que no hagan el examen.

La mayor pérdida es que, en caso de que haya pagado el valor de la prueba y no se presente, no recibirá el desembolso del dinero. La única excepción es que logre justificar su ausencia con una razón de fuerza mayor, como una enfermedad.

A pesar de que no hay sanción por no presentar el examen, la ley señala que es obligatorio realizarlo para entrar a la Universidad. De acuerdo con la Ley 30 de 1992, artículo 14, presentar el examen de Estado, Saber 11°, debe ser requisito para ingresar a cualquier institución de educación superior.

De hecho, muchas instituciones solicitan un puntaje promedio para poder entrar a sus universidades. Por esta razón, es fundamental presentarlo y tratar de sacar el mejor resultado para acceder a grandes beneficios.

Por esta razón, es relevante hacer el registro al examen del Icfes y presentarse el día de la citación, teniendo en cuenta todas las recomendaciones para ese día. De todas formas, recuerde que puede presentar las veces que quiera la prueba, aunque el valor puede aumentar.

Incentivos para presentar el Icfes

El Gobierno ha buscado incentivar de diversas formas la participación y el buen desempeño de los estudiantes en las pruebas de Estado. Entre los incentivos, están los beneficios que otorga a los mejores puntajes del Examen a nivel nacional. Estas son:

Distinción Andrés Bello: se trata de una distinción por el mejor puntaje. En este caso, se le entrega una beca del 100% de la matrícula universitaria, sin importar el estrato ni la universidad que se elija.

se trata de una distinción por el mejor puntaje. En este caso, se le entrega una beca del 100% de la matrícula universitaria, sin importar el estrato ni la universidad que se elija. Subsidios o créditos Generación E: con este programa se paga el 100 % de la matrícula y se entrega un apoyo económico de sostenimiento a los estudiantes de bajos recursos que superen los 350 puntos en la prueba. Ellos deben encontrarse entre los 10 mejores de su colegio.

Asimismo, varias instituciones privadas entregan becas y beneficios particulares a los estudiantes que saquen mejor puntaje en la prueba.