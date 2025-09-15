Armando Ojeda es el nuevo director de la Uaesp en Bogotá

Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció que el nuevo director de la Unidad Administrativa de Servicios públicos de Bogotá (Uaesp) es Armando Ojeda, quien tendrá a cargo la implementación del refuerzo del sistema de recolección basuras de Bogotá.

Ojeda tendrá a cargo la nueva etapa en la recolección de basuras que tendrá tres puntos específicos: mayor operatividad, pedagogía ciudadana y sanciones a los ciudadanos y comercios que infrinjan la normativa frente al desecho de basuras en Bogotá.

En ese mismo orden de ideas, el nuevo director tendrá el análisis del proyecto que la Alcaldía de Bogotá le presentó a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico sobre el modelo de aseo que debe regir en la ciudad y que ya fue rechazó por el Gobierno.

“Veníamos trabajando en un plan de preparación para una eventual libre competencia en etapa de preparación. Lo van a revisar desde la Uaesp y se tomarán decisiones; vamos a insistir Tomaremos en cuenta la decisión de la CRA y avanzar en una nueva presentación”, concluyó Galán.

¿Quién es Armando Ojeda?

El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que Armando Ojeda “viene de trabajar en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá como asesor de la Gerencia, pero tiene una larga trayectoria en el tema de servicios públicos en Bogotá”. A nivel nacional, agregó, ha sido funcionario directivo de la Superintendencia de Servicios Públicos en varias oportunidades, precisamente en el tema de aseo.

También sostuvo que Ojeda también ha sido funcionario de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico en varias oportunidades y subsecretario de Hábitat en Bogotá, así como también directivo en la Secretaría de Hábitat.

Le puede interesar: En agosto se abre licitación para la recolección de residuos especiales en Bogotá

“Tiene cerca de 20 años de experiencia precisamente en el tema de servicios públicos, además de una formación como economista con especialización en Finanzas y una maestría en Administración”, dijo Galán en su presentación.

Escuche W Radio en vivo: