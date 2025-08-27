Abren indagación disciplinaria contra UAESP por solicitud de nuevo modelo de recolección de basuras

La Personería de Bogotá en cabeza de Andrés Castro inició una indagación disciplinaria en contra de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, para determinar los responsables de las presuntas inconsistencias en la solicitud de la Administración Distrital ante la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico relacionada con la implementación de un nuevo modelo de aseo en la ciudad.

“Frente a las solicitudes que se hizo a la Comisión, de acuerdo con lo que está planteado en el acto administrativo, hay unas presuntas debilidades en la solicitud que considero que es donde debemos profundizar y poder establecer la responsabilidad”, dijo el personero Castro.

Y agregó: “Sin lugar a dudas es un tema que afecta al Distrito y queremos averiguar cuáles son las responsabilidades de los funcionarios que han venido interviniendo y en especial del rol que jugó la directora de la UAESP. Esa será una responsabilidad que entraremos a analizar y con todos los hechos y cómo ha venido ocurriendo pues ese será el mayor el material probatorio para finalmente llegar a una conclusión dentro de la actuación disciplinaria”.

Así las cosas, la Personería ha adelantado una mesa permanente de trabajo con funcionarios de la UAESP y con los operadores para recaudar información y así hacer un análisis desde el punto de vista disciplinario para iniciar las investigaciones correspondientes.