Paro de bicitaxistas en Bogotá: UNDMO interviene en el occidente de Bogotá

Mas de 19 mil usuarios de TransMilenio se han visto afectados por los bloqueos.

Bicitaxistas inician paro en Bogotá: bloquean el tránsito en el occidente de la ciudad. Foto: suministrada.

Desde la mañana de este martes, bicitaxistas del occidente de Bogotá salieron a bloquear las vías de la capital en rechazo a la reglamentación respecto al uso de motores en sus triciclos, ya que solo autoriza el uso de tracción humana o eléctrica.

Según el último reporte de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, tras agotar todas las instancias de diálogo fue necesario la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, quienes fueron agredidos con piedras. 

Durante los hechos, una funcionaria de la Alcaldía Local de Kennedy resultó golpeada por el lanzamiento de una piedra por parte de manifestantes.

De acuerdo con información de TransMilenio más de 19 mil diarios del Sistema se han visto afectados por cuenta de los bloqueos que además impiden el funcionamiento del Portal de las Américas, la estación Biblioteca Tintal y Transversal 86. 

