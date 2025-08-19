Bicitaxistas inician paro en Bogotá: bloquean el tránsito en el occidente de la ciudad. Foto: suministrada.

Bogotá

Este martes, bicitaxistas del occidente de Bogotá salieron a bloquear las vías de la capital, en rechazo a la reglamentación respecto al uso de motores en sus triciclos, ya que solo se autoriza el uso de tracción humana o eléctrica.

Ante el bloqueo, el concejal Juan David Quintero, del Nuevo Liberalismo, aseguró que este tema del bicitaxismo no solo es un problema de control vial, sino también de seguridad.

“Son las consecuencias del desorden que ha existido en todo este tema de ciclomotores porque desde el 2017 en la norma es absolutamente clara: no se puede prestar el servicio de transporte de pasajeros con vehículos que tengan motor, es decir, solamente se puede con bicicletas o triciclos que se muevan con la atracción humana o que tengan un pedaleo asistido , pero que en esencia se muevan por el pedaleo”, dijo Quintero.

Y agregó, “lamentablemente la anterior administración no hizo absolutamente nada para controlar esta materia y hoy lo que estamos viendo, no es solamente un problema de seguridad vial donde los accidentes se vuelven protagonistas, sino que también bandas criminales están infiltrando estos bicitaxistas y se están creando redes de narcotráfico y extorsión alrededor”.

Estos son los posibles puntos de afectación:

Bosa: Estación frente al CAI – Plaza Bosa – San José – Av. Bosa – Av. Cali con Av. Bosa – CAI La Libertad – Patio SITP Porvenir – Metrovivienda – Chicalá.

Kennedy / Portal Américas: Portal Américas – Plaza Las Américas (Techo) – Hospital Kennedy – Iglesia Pío X – Corabastos Puerta 86 – Puerta 6 – Banderas – Clínica del Occidente – RCN.

Norte: Suba – Portal Suba – Colina Campestre – Calle 170 – Cedritos – Bulevar Niza – Unicentro (Cra. 15 con 127) – Autopista Norte con Calle 106 (Clínica Navarro).

Occidente / Fontibón: Hayuelos – Parque Principal – Centenario – Zona Franca y Av. 13 (Plan Tortuga) – Multiplaza – Nuestro Bogotá – Salitre.

Tintal / Sur Occidente: Tintal – Biblioteca Tintal – La Agustina – Universidad.