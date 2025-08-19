Pedro Marín ganó el oro en los 5.000 metros en los Panamericanos Junior e impuso récord

Pedro Marín ganó el oro en los 5.000 metros de los en Panamericanos Junior e impuso récord. Foto: Comité Olímpico Colombiano.

El colombiano Pedro Marín ganó este lunes la prueba de los 5.000 metros masculinos del atletismo e impuso un nuevo récord para las justas, en el marco de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 que se disputan en Paraguay.

Marín paró los relojes en 14 minutos 11 segundos 50 centésimas, mientras el mexicano Iker Sánchez, quien se llevó la plata, lo hizo en 14:13.14.

El bronce fue a dar a manos del también mexicano Ian Sánchez con 14:14.42.

La prueba de los 5.000 metros masculinos se llevó a cabo en el estadio de atletismo del complejo del Comité Olímpico Paraguayo en Luque, ciudad aledaña a Asunción.