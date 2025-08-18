Colombiana Valentina Barrios ganó oro en lanzamiento de jabalina femenino en Panamericanos Junior
Barrios se alzó con la presea dorada con un lanzamiento de 60.16 metros, mientras que la uruguaya Manuela Rotundo marcó 57.44 para la plata.
La colombiana Valentina Barrios ganó este lunes la medalla de oro del lanzamiento de jabalina femenino en el marco de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 que se disputan en Paraguay.
El bronce correspondió a la cubana Claudia Guerrero, con 48.41.
La prueba del lanzamiento de la jabalina se llevó a cabo en el estadio de atletismo del complejo del Comité Olímpico Paraguayo en Luque, ciudad aledaña a Asunción.