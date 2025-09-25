Indignación en Bogotá por intento de feminicidio a contratista del distrito

El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó el intento de feminicidio contra la contratista de la alcaldía local de Antonio Nariño, Karina Rincón Durán, quien fue atacada por su expareja sentimental.

El mandatario distrital señaló en su cuenta de X: “Desde que tuvimos conocimiento de los hechos, el 23 de septiembre, la Secretaría de la Mujer está atendiendo el caso, brindando asesoría jurídica a su familia y ejerciendo la representación judicial de la víctima en el proceso penal”.

Advirtió que el hombre que atacó a la contratista del distrito ya está en poder de las autoridades.

“Al responsable se le impuso medida de aseguramiento y la Fiscalía le imputó tentativa de feminicidio agravado. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que pague en la cárcel por este ataque cobarde”.

La mujer, que es madre de una bebé, ya habría denunciado ataques por parte de su expareja.