Video: encapuchados se tomaron el Portal 20 de Julio de TransMilenio en Bogotá

Encapuchados en Portal 20 de Julio de TransMilenio. Fotos: Captura de pantalla video suministrado

Bogotá

En horas de la mañana de este jueves, 16 de octubre, en el marco del Congreso de los Pueblos en Bogotá, encapuchados se tomaron el costado sur del Portal 20 de Julio de TransMilenio.

En el lugar, varios hombres destruyeron las cámaras de vigilancia y entregaron material impreso que promovió la evasión del pago del sistema de transporte.

Durante varios minutos, el ingreso de usuarios al sistema se realizó sin cancelar el pasaje, por orden de los encapuchados.