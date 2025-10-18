Corte Constitucional le ordena a Miguel Polo Polo pedirle disculpas a las Madres de Soacha

La Corte Constitucional en fallo de tutela, ordenó al representante Miguel Polo Polo que, por medio de sus redes sociales, ofrezca una disculpa pública a las Madres de Falsos Positivos de Soacha (Mafapo), al concluir que las agravió al lanzar sus botas artísticas a la basura.

El alto tribunal determinó que Polo Polo tendrá que reconocer la naturaleza artística de la exposición de botas, su origen como ejercicio de reconocimiento a las víctimas y, además, señalar que no le consta ningún pago para el despliegue de la exposición que vulneró.

Las disculpas deberán estar expuestas en las redes sociales del congresista por las negritudes por al menos seis meses.

Además, el representante Miguel Polo Polo tendrá un plazo de diez días como máximo para devolver a Mafapo la totalidad de las botas que lanzó a la basura, si las conserva, para lo cual el juez de primera instancia tendrá que generar una mesa de concertación.

“Las víctimas del colectivo Mafapo deben estar de acuerdo con lo acordado para que se entienda cumplida la presente orden y los jueces de tutela de primera instancia deberán garantizar que los acuerdos se desarrollen en un espacio de respeto y diálogo”, señaló la decisión del alto tribunal.

Asimismo, en coordinación con el Congreso de la República, se deberá reagendar y llevar a cabo la reinstalación de la exposición artística de las botas de víctimas. Allí deberá haber un acto público el cual tendrá que ser transmitido por las redes sociales del representante por las negritudes, así como por los canales oficiales del Congreso de la República.

Para la Corte Constitucional, las actuaciones del representante Polo Polo significaron “no solo un acto material de censura simbólica, sino también una negación activa de los procesos sociales y culturales de construcción de memoria impulsados por las víctimas del conflicto armado”.

