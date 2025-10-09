Corte Suprema fija indagatoria contra Miguel Polo Polo por lanzar botas de falsos positivos

El representante Miguel Polo Polo anunció que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia fijó para el próximo 10 de octubre la indagatoria en el proceso que se le sigue por lanzar a bolsas de basura, varias botas artísticas de las víctimas de falsos positivos.

El proceso se relaciona con las publicaciones difundidas por Polo Polo, en las que compartió videos en donde lanza un grupo de botas pintadas, a bolsas de basura, en el Capitolio nacional.

El congresista deberá acudir a la sede de la Sala de Instrucción en el centro de Bogotá, a donde de hecho Polo Polo convocó a sus simpatizantes a las 8:35 AM, para que lo acompañen antes de entrar a la diligencia.

Miguel Polo Polo afirmó que lo que se urde en su contra es una persecución y una instrumentalización de la justicia por parte de las Madres de Soacha (MAFAPO) y el precandidato Iván Cepeda Castro.

“No permitiremos que arrodillen a nuestro país ante las mentiras de la izquierda” dijo Polo Polo.

Por su parte, las Madres de Soacha convocaron un plantón a las afueras de la Sala de Instrucción a las 8:00 AM el día de la indagatoria.

