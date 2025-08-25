Director de la UNP acusa a Miguel Polo Polo de fomentar una campaña de “violencia” en su contra

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, acusó al representante Miguel Polo Polo, de fomentar con “mentiras” una campaña de odio y “violencia” en su contra en redes sociales las cuales le han generado serias agresiones en esas plataformas.

Todo lo anterior, señalándolo, falsamente, de acuerdo con Rodríguez, por falta de acción y medidas para proteger al asesinado exsenador Miguel Uribe Turbay.

“Un poco de mentiras y pidiendo mi salida, pero con epítetos, injurias, agresiones verbales de un tamaño enorme que ha generado contra mí desde las mismas redes sociales que inmediatamente le contestan una serie de reacciones de violencia, de amenazas, de injurias y de todo tipo de agresiones por parte de personas que han sido, digamos, polarizadas por esas palabras y la forma como él presenta esos escritos en las redes sociales”, acusó Rodríguez.

Además acusó que el congresista ligado al uribismo ha mentido cuando señala que Miguel Uribe Turbay realizó más de 20 solicitudes de reforzamiento de su esquema de seguridad porque esto, de acuerdo con Rodríguez, no es así.

“Está mintiendo, está calumniándome a mí, a la entidad y fuera de eso, está cometiendo un error grave porque la Unidad Nacional de Protección no es la encargada de recibir este tipo de solicitudes, sino la Policía Nacional que es la que hace la valoración del riesgo. Entonces él está diciendo un poco de cosas que son mentiras, calumnias y fuera de eso la forma que lo hace es de una manera injuriosa y llamando prácticamente a la violencia verbal y de todo tipo a las personas que lo están leyendo o escuchando porque es un hostigamiento”, agregó Rodríguez.

De hecho, el director de la UNP lamentó que el congresista, según Rodríguez, haga ese tipo de señalamientos los cuales incluso buscan sacar réditos políticos con una situación tan “crítica” y triste.

“Un congresista está para hacer leyes, para hacer control político y no para injuriar, mentir, calumniar y utilizar las situaciones tristes y críticas que está habiendo el país para generar odio y de pronto buscar algunos réditos políticos hacia adelante” señaló Rodríguez.

El alto funcionario del gobierno asimismo le respondió al abogado de la familia de Miguel Uribe Turbay, Víctor Mosquera Marín, quien precisamente ha hecho denuncias sobre inacción de la UNP para proteger al congresista del uribismo. También aseguró que Mosquera dice mentiras y adelantan acciones judiciales en su contra.

“Ese es el único sentimiento que tenemos hacia ellos de protección, pero contra el abogado que ha salido a instigar lo mismo, a decir mentiras, e incluso está yendo a la Comisión Interamericana, pues ya estamos asistiendo nosotros para demostrar que esta persona está cometiendo una serie de delitos y también lo estamos denunciando” concluyó.