“Vamos a seguir botando a la basura las mentiras”: Miguel Polo Polo se mantiene

El representante Miguel Polo Polo acudió ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia a diligencia de indagatoria por la investigación en su contra por tirar a la basura botas de víctimas de falsos positivos.

El congresista se reafirmó en que le explicó a la Corte Suprema que nunca quiso ofender a las Madres de Soacha (Mafapo) y que seguirá tirando a la basura las “mentiras”.

“Vamos a seguir botando a la basura las mentiras, porque lo que yo quise botar a la basura fue el relato. Aquí no podemos permitir que sigan haciendo política con los muertos de este país”, señaló el representante de las negritudes.

Según el congresista, desde el Pacto Histórico y el presidente Gustavo Petro, han querido sacar réditos políticos usando a las víctimas del conflicto armado.

“Yo no tengo por qué disculparme de nada, porque como dije yo soy responsable de lo que hago y de lo que digo, no de lo que otras personas sienten”, sentenció.

Además, agregó que si tuviera que disculparse por lo que dice “tendría que hacerlo cada minuto” porque según él, muchos “mamertos” se ofenden por lo que dice.

“Mi interés no fue ofender a las Madres de Soacha, lo que yo hice fue tirar a la basura la mentira que ha politizado la izquierda”, se lee.

Ahora, tras la diligencia, la Sala de Instrucción deberá resolver la situación jurídica del contratista para luego determinar si lo llama a juicio.

