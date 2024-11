Madres de Soacha piden a la Cámara que sancione a Miguel Polo Polo por “revictimizarlas”

Las Madres de Soacha le pidieron a la Cámara de Representantes y a la Procuraduría General de la Nación que investiguen y sancionen al congresista Miguel Polo Polo por revictimizarlas al haber tirado a la basura las botas que representan los 6.402 ‘falsos positivos’ y que hacían parte de un homenaje que se hizo en el Capitolio Nacional.

“Esas botas tienen que ir a donde pertenecen, al canasto de la basura”, aseguró Polo Polo en un video que fue difundido el pasado 6 de noviembre y en el que cuestionaba que “campesinos” hubiesen, según él, “ensuciado la plaza Rafael Núñez”.

En el video, el congresista cuestionaba directamente al presidente de la República, Gustavo Petro, y se preguntaba: ¿quién les habría pagado a los promotores del homenaje?

También cuestionaba la veracidad de la cifra de 6.402 falsos positivos, aduciendo que ningún tribunal ha podido justificarla.

Este hecho generó una gran polémica entre las Madres de Soacha, quienes por años han luchado para que los crímenes de sus hijos no queden en el olvido ni tampoco en la impunidad.

De “bajo y ruin”, fue calificado el congresista al que llamaron “ignorante”, por no respetar ni valorar el significado de esas botas para las familias de las víctimas.

“Para algunos ignorantes de Colombia que no saben qué es el significado de estas botas, que es de las 6.402 víctimas de falsos positivos de Colombia, no solamente de Soacha y Bogotá, queremos decirle, que qué tristeza que ustedes hagan esto de botar botas en un basurero, cuando no son basura. Estos fueron nuestros hijos, nuestros seres queridos a los cuales mató el Estado”, dijo una de las ‘Madres de Soacha’.

Otra de las mujeres que protestaron expresó que “señor, es una falta de respeto con todas las víctimas de Colombia”.