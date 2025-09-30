Universidad Nacional reportó nueve manifestaciones violentas en lo corrido del 2025

La vicerrectora de la Universidad Nacional sede Bogotá, Carolina Jiménez Martín, mostró su preocupación por las manifestaciones violentas en la sede del campus universitario de los últimos meses, que según advirtió este año, llegan a nueve.

Sin embargo, dijo que es una situación que ha sido recurrente durante los últimos tres años, ya que entre enero y agosto de 2023 se registraron 19 hechos y 17 más en el mismo periodo de 2024.

Advirtió que se han adoptado medidas para enfrentar estas crisis de convivencia al interior de la Universidad, con el propósito de proteger a la comunidad universitaria y garantizar los derechos humanos, no obstante, aseguró que varios de estos hechos son utilizados como mecanismo para desestabilizar a la institución académica.

“Sin embargo, los problemas históricos de las universidades públicas, relacionados con el orden público y los derechos humanos en Bogotá y en el país, son utilizados para desestabilizar la Universidad Nacional de Colombia al presentarlos como inéditos”, advierte el comunicado enviado por la vicerrectoría de la Universidad Nacional.

Frente a esta situación la Vicerrectoría de la sede Bogotá anunció una serie de estrategias encaminadas a resolver los conflictos de manera no violenta; entre los que están, la construcción de lugares seguros con el Comité de Prevención del Riesgo y Atención de la Emergencia, la Brigada de Emergencias y la División de Vigilancia y Seguridad de la sede.

Lea también: Enfrentamiento en la Universidad Nacional deja tensiones entre vigilantes y administración

Así como la implementación de los “Caminos del Cuidado” orientados a la apropiación colectiva del campus, la actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Emergencias, el diagnóstico y definición del Plan de Convivencia, Seguridad, Derechos Humanos y Memoria, espacios interinstitucionales de diálogo y cooperación con las secretarías de Educación y Gobierno del Distrito, la instalación de una “Mesa de trabajo multiestamentario para la convivencia y la seguridad en el campus.