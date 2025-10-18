No puede estar negociando con grupos que están armados: Galán al Gobierno por violencia en Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán rechazó los actos de violencia que se vivieron este viernes 17 de octubre en Bogotá.

El mandatario le exigió al Gobierno desarmar a los grupos con están negociando, ya que uniformados de la Policía Nacional fueron atacados con lanzas, flechas y explosivos artesanales.

“Le exijo a este Gobierno, que está negociando con estos grupos, que desarme los grupos con los que está hablando. No puede estar negociando con los grupos que están armados y que estén utilizando herramientas como estas para afectar a la población y a la Policía”, dijo Galán.

Así mismo, pidió a las autoridades en investigación que se adelanten las labores necesarias para que los responsables paguen por sus acciones.

“Le pido inmediatamente a la Fiscalía General de la Nación que investigue a esos grupos y a los miembros de esos grupos que promovieron estos hechos hoy en Bogotá, esos son hechos violentos que no podemos por ningún motivo dejar pasar”, agregó.

Por último, el mandatario advirtió que ordenará el uso de la fuerza pública las veces que sea necesaria.

“En Bogotá no le vamos a dar cabida a la violencia y las veces que sea necesario vamos a ordenarle a la Policía que actúe para proteger los bienes y la integridad de los bogotanos”, concluyó.

