Aerocivil respondió a controladores aéreos y advirtió que seguridad aérea no está en riesgo

La Aeronáutica Civil le salió al paso a la carta enviada por la Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo, al presidente Gustavo Petro, en la que advierten fallas en la infraestructura y en los procesos operacionales y que según advirtieron amenazan la seguridad operacional del espacio aéreo en Colombia.

Según la Aerocivil, el país cuenta con una arquitectura diseñada para garantizar la continuidad y seguridad de las operaciones aéreas y, ante cualquier eventualidad, “los sistemas de respaldo entran en funcionamiento de inmediato, evitando interrupciones y asegurando un servicio confiable”, por lo que desestimó las advertencias del gremio de transportadores.

“Somos conscientes de los desafíos y de los logros que hemos alcanzado, es por ello que frente a las afirmaciones que buscan desconocer estos resultados, tenemos claro que la seguridad aérea no se mide por declaraciones sin sustento técnico. Ningún aeropuerto ni operación en el país se realiza sin los debidos protocolos de seguridad”, señaló la Aerocivil.

El gremio de controladores ya había advertido en su carta fallas recurrentes en frecuencias aeronáuticas, restricciones operacionales por falta de personal, fallas en radares y equipos de comunicación, inoperancia de sistemas adquiridos a alto costo como el “Datalink” y el radar de superficie del aeropuerto El Dorado, que se suman a otras fallas reportadas como la degradación en sistemas esenciales, baches en pistas en otros.

Por su parte la Aerocivil aseguró que Colombia, cuenta con una infraestructura que permite garantizar la seguridad aérea, como telecomunicaciones aeronáuticas y de navegación aérea que operan bajo un esquema 1+1, que refuerza la disponibilidad permanente de frecuencias, radares y equipos de apoyo; por lo que dijo que no está en riesgo la seguridad área en Colombia.