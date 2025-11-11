Aerocivil confirmó la muerte de los 4 ocupantes de la aeronave accidentada en Mitú

Tras el siniestro registrado de la avioneta con matrícula HK- 641 operada por la empresa Nativ Air, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aerocivil, confirmó la muerte de los 4 ocupantes de la aeronave.

Se trata del piloto Carlos Felipe Ramírez, y tres funcionarios más de la Registraduría Nacional del Estado Civil, identificados como Gabriel Gómez Sánchez, José Misael Silva Bernal y Nidia Valencia Yepes.

Le puede interesar Aerocivil confirmó accidente de avioneta en Mitú con 4 ocupantes a bordo

Las autoridades aeronáuticas confirmaron que ya están coordinando con la empresa Nativ Air para llegar al lugar exacto del siniestro cumpliendo el itinerario programado.

Primero, con el traslado inicial al Aeropuerto Fabio Alberto León Bentley en Mitú, con posterior desplazamiento hacia la pista Bocoa Querari y finalmente con el desplazamiento vía terrestre hasta el lugar exacto del accidente con el propósito de iniciar la investigación que permita determinar las causas del siniestro.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Cabe señalar que la alerta se generó cuando se perdió contacto con la aeronave dos minutos después del despegue, lo que activó de forma inmediata los protocolos de Búsqueda y Salvamento coordinado por el Centro de Rescate de la Regional Orinoquía.