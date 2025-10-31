Fiscalía abrió noticia criminal por muerte de joven que aceptó reto con licor en discoteca de Cali

Luego de la conmoción que ha causado en el país la muerte de la joven María Camila Ardila, de 23 años, tras aceptar un reto de consumo de licor en una discoteca ubicada en el oeste de Cali, la Fiscalía General de la Nación anunció que abrió una noticia criminal.

Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Cali asumió la indagación, en la que se adelantan actividades de policía judicial.

También se están recopilando elementos materiales probatorios para determinar si en los hechos que rodearon la muerte de la joven se cometieron delitos y, de esta manera, abrir formalmente una investigación.

Entre tanto, la Fiscalía está a la espera de los resultados de la necropsia, que por reserva del caso solo se entregarán directamente a los investigadores a cargo y a la familia.

Igualmente, se tendrán en cuenta los análisis de las pruebas toxicológicas para establecer la causa de la muerte de la mujer.

Le puede interesar: Cierre temporal de clínica en Cali por muerte de paciente extranjera tras cirugía estética

En contexto: ¿Cómo va el caso?

El padre de la joven, Andrés Ardila, aseguró que su hija aceptó la dinámica, la cual consistía en tomar varios tragos en tiempos determinados.

“En el momento en que ella acepta el reto, faltándole como tres o cinco shots para ganarse el reto, se desmaya, vomita, broncoaspira y se queda sin oxígeno durante 17 minutos hasta llegar a urgencias de la clínica”, detalló.

Presuntas fallas en la discoteca, denunció el padre

El hombre denunció que el lugar no contaba con ambulancia ni con personal paramédico, por lo que su hija tuvo que ser trasladada de urgencia por sus amigas a un centro hospitalario. Allí, los médicos intentaron reanimarla en tres ocasiones antes de confirmar la gravedad de su estado.

Así lo relató Ardila:

“No hubo nadie que la atendiera. Las amigas la bajaron a la calle para parar un taxi, pero los conductores no querían detenerse porque creían que estaba borracha. Finalmente, un amigo tuvo que venir desde su casa para llevarla a urgencias. Yo llego y alcanzo a verla en reanimación, la veo morir tres veces, hasta que la intubaron. Conservamos una pequeña cuota de fe de que la niña iba a estar bien, pero nos dicen que ya no se va a recuperar”.

El padre hizo un fuerte llamado a las autoridades para regular este tipo de retos y exigir medidas de seguridad en los establecimientos nocturnos.

“Les pido a los dueños de las discotecas que, si van a hacer estas cosas, tengan al menos un paramédico o una ambulancia. No todos los cuerpos resisten y hoy mi hija, que era fuerte, está así”, expresó.