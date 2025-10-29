Cierre temporal de clínica en Cali por muerte de paciente extranjera tras cirugía estética

Las causas del fallecimiento de la paciente están siendo investigadas. Foto: Secretaría de Salud de Cali.

Cali

La muerte de una paciente proveniente de la ciudad de Nueva York, que se había sometido a una cirugía plástica en una clínica de Cali, alertó a las autoridades de salud, que realizaron una inspección en el lugar.

El secretario de Salud Germán Escobar. explicó que, una vez conocido el caso, fue desplegado un equipo para verificar los protocolos, hallando algunas irregularidades relacionadas con el talento humano, por lo que ordenó el cierre temporal del servicio de cirugía estética del centro médico.

“La institución prestadora de salud ha presentado un requerimiento de subsanación de ese hallazgo por lo cual se evaluará el mismo para proceder, si así compete, con el levantamiento o reapertura del servicio, de acuerdo al cumplimiento de la norma de habilitación”, indicó.

El funcionario precisó además que las causas del fallecimiento de la paciente están siendo investigadas por Medicina Legal y otras autoridades competentes.