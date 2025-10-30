Joven de 23 años sufrió muerte cerebral tras aceptar reto con licor en discoteca de Cali

Ha causado en conmoción Cali el caso de María José Ardila, quien fue diagnosticada con muerte cerebral luego de participar en un reto de consumo de licor en una discoteca al oeste de la ciudad.

Según relató su padre, Andrés Ardila, la joven de 23 años aceptó la dinámica, la cual consistía en tomar varios tragos en tiempos determinados.

“En el momento que ella acepta el reto, faltándole como tres o cinco shots para ganarse el reto, se desmaya, vomita, broncoaspira y se queda sin oxígeno durante 17 minutos hasta llegar a urgencias de la clínica”, detalló.

El hombre denunció que el lugar no contaba con ambulancia ni con personal paramédico, por lo que su hija tuvo que ser trasladada de urgencia por sus amigas a un centro hospitalario. Allí, los médicos intentaron reanimarla en tres ocasiones antes de confirmar la gravedad de su estado.

Así lo relató Ardila:

“No hubo nadie que la atendiera. Las amigas la bajaron a la calle para parar un taxi, pero los conductores no querían detenerse porque creían que estaba borracha. Finalmente, un amigo tuvo que venir desde su casa para llevarla a urgencias. Yo llego y alcanzo a verla en reanimación, la veo morir tres veces, hasta que la intubaron. Conservamos una pequeña cuota de fe de que la niña iba a estar bien, pero nos dicen que ya no se va a recuperar”.

El padre hizo un fuerte llamado a las autoridades para regular este tipo de retos y exigir medidas de seguridad en los establecimientos nocturnos.

“Les pido a los dueños de las discotecas que, si van a hacer estas cosas, tengan al menos un paramédico o una ambulancia. No todos los cuerpos resisten y hoy mi hija, que era fuerte, está así”, expresó.

Tras conocerse el hecho, el secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, advirtió sobre los riesgos del consumo excesivo de alcohol y la necesidad de actuar con responsabilidad.

“El alcohol es una sustancia que tiene efectos negativos para la salud, puede ser peligrosa y como lo vimos, incluso puede arriesgar la vida de las personas”, indicó.

El funcionario indicó además que el establecimiento ya había sido objeto de revisión en el pasado y que no se había encontrado que incumpliera alguna norma. Sin embargo, anunció que se reforzarán las acciones de inspección, vigilancia y control para garantizar el cumplimiento de las condiciones sanitarias.

