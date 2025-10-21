Menor de 6 años habría sacado de su cuna al bebé que murió en hogar infantil de Cali

Los responsables del cuidado de los menores se percataron de la situación tras revisar las cámaras de seguridad del lugar. Foto: Cortesía.

Cali

Luego de conocerse el caso de la muerte de un bebé de dos meses en la Fundación Chiquitines en Cali, adscrita al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, las autoridades confirmaron que otro menor de seis años habría sido el responsable de sacarlo de su cuna y llevarlo hasta un canal de aguas lluvias dentro de las instalaciones del hogar infantil.

El bebé fue encontrado en graves condiciones de salud y trasladado a la Clínica Valle del Lili, donde los médicos intentaron reanimarlo, pero no fue posible.

De acuerdo con el teniente coronel Jairo Arturo Sanabria Vargas, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Cali, los responsables del cuidado de los menores se percataron de la situación tras revisar las cámaras de seguridad del lugar.

“La Policía despliega sus unidades judiciales y de infancia y adolescencia para hacer la verificación de este caso. Al llegar al sitio se entrevistan con las funcionarias a cargo de estos menores, las cuales manifiestan que sobre las 6:40 notan la ausencia de uno de los bebés de una de las salas cunas. Al hacer la revisión de las cámaras se logra evidenciar que la persona quien sustrajo a este bebé es otro infante de 6 años de edad, el cual lo toma y lo lleva hasta el sitio hasta una cuneta al interior de la institución”, detalló.

A través de un comunicado, la Fundación Chiquitines señaló que colabora con las autoridades “con total claridad y transparencia” y reiteró su compromiso con la verdad y la protección de la niñez.

Por su parte, la Personería Distrital de Cali solicitó revisar los procedimientos y la suficiencia del personal encargado de la atención de los menores bajo protección estatal.