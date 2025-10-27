Cayó alias “Gramo”, disidente que coordinó el atentado a la base aérea de Cali

Cali

Luego de más de dos meses de búsqueda, las autoridades capturaron a alias “Gramo”, señalado como el coordinador del atentado terrorista contra la base aérea Marco Fidel Suarez en Cali, ocurrido el pasado 21 de agosto, que dejó siete personas muertas y 78 heridas.

De acuerdo con las autoridades, el hombre de 28 años, integrante de la columna Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, fue quien planeó la logística del traslado de los vehículos que eran conducidos por alias “Sebastián” y “El Mono”, quienes fueron capturados el mismo día del ataque.

“Estos delincuentes llegaron a la ciudad, se escondieron en el barrio Primavera de la ciudad de Cali, desde allí coordinaron, articularon ese atentado terrorista y nosotros en ese trabajo de investigación logramos identificarlos”, indicó el general Henry Yesid Bello, comandante de la Policía de Cali.

El alcalde Alejandro Eder, explicó que los camiones cargados con explosivos fueron trasladados desde el departamento del Cauca hasta Cali y en un lapso de menos de diez minutos, los delincuentes ejecutaron la acción criminal.

“Condujeron durante 4 horas desde el norte del Cauca y estuvieron en la ciudad 7 minutos. Entraron a las 2:43 y estallaron a las 2:50. Pero de entrada sabíamos que alguien los tenía que haber guiado y gracias a la investigación, a las cámaras de la ciudad y otras cámaras de seguridad privadas que conseguimos, logramos identificar a los responsables”, detalló el mandatario.

Tras el atentado, alias “Gramo” logró huir del país y permaneció un tiempo en España, pero posteriormente fue deportado y finalmente capturado en la vereda Barcino, en el municipio de Mistrató, Risaralda.

Este sujeto deberá responder por los delitos de homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio en persona protegida, actos de terrorismo, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas, armas o explosivos.