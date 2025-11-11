Esto fue lo que pasó con el vuelo que debió aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Palmira

Los pasajeros del vuelo AV4892 de Avianca que despegó del aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán con destino a Bogotá vivieron momentos de pánico este lunes, luego de una emergencia causada por el impacto de un ave en una de las turbinas.

Algunas personas alcanzaron a grabar desde las ventanillas cómo salían llamas del motor afectado.

Ante la situación, la tripulación activó los protocolos de seguridad y desvió el avión hacia el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en Palmira, donde aterrizó de emergencia, pero sin contratiempos, alrededor del mediodía.

Olga Lucía Salazar, una de las pasajeras relató a W Radio que durante algunos minutos el ambiente dentro del avión fue de incertidumbre.

“Se escuchó un sonido fuerte y la tripulación nos pidió mantener la calma y adoptar la posición de seguridad. El capitán actuó con mucha serenidad y el aterrizaje fue impecable”, señaló.

También contó que en medio del susto decidió orar.

“Eso parecía una película. Pensé que si era mi hora, estaba bien, pero puse el teléfono en mi bolsillo para que cualquier cosa me identificara y me puse a orar por todos, por la tripulación y a darle gracias a Dios por todo”, expresó.

Tras la verificación de la aeronave, las autoridades confirmaron que las operaciones en el aeropuerto de Palmira se restablecieron con normalidad, mientras que los pasajeros fueron reubicados en otro vuelo hacia Bogotá.