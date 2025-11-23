No apoyo a Maduro, pero tampoco una invasión: Petro sobre tensión entre EE.UU. y Venezuela
A través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro aseguró que quiere una solución política y pacífica en Venezuela.
El presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió nuevamente a una salida negociada en Venezuela. Dijo que, aunque no apoya a Nicolás Maduro, no es partidario de una invasión por parte del Gobierno de Estados Unidos.
"Yo no apoyo a Maduro, quiero una solución política y pacífica en Venezuela, pero no apoyo una invasión“, aseguró el mandatario a través de su cuenta en X.
Dijo que una eventual invasión por parte del Gobierno de Estados Unidos afectaría a Colombia por la llegada masiva de venezolanos a territorio colombiano, y pondría a Ecopetrol en aprietos financieros.
"Los que aplauden la invasión lo que desatan es la quiebra de Ecopetrol y millones de venezolanos hermanos en nuestro territorio. Irresponsables los apátridas", agregó.
El mandatario aseguró también que la verdadera razón de la posible invasión a Venezuela y la guerra en Ucrania es el petróleo.
"Se desplomarán los precios internacionales y el petróleo será monopolio árabe, EEUU quedará con petróleo pesado y Ecopetrol entrará a números rojos", advirtió.
