¿EE.UU. tiene carta blanca para tomar acciones militares en Venezuela?

Banderas de EE.UU. y Venezuela, Donald Trump y Nicolás Maduro. Fotos: Getty Images / (Photo by Andrew Harnik/Getty Images) / (Photo by Pedro Mattey/Anadolu via Getty Images)

Freddy Vargas Lama, director del Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva y de la maestría y el doctorado en administración en la Universidad Externado de Colombia, analizó la decisión de varias aerolíneas de cancelar conexiones en Venezuela tras la advertencia de Estados Unidos, que dice que volar sobre ese país no es seguro.

“En este momento la situación geopolítica en la región está complicada. El secretario de Estado anunció que el 24 de noviembre Estados Unidos declararía al Cartel de los Soles como terrorista. Si eso pasa, por la ley de Estados Unidos, pueden actuar sobre cualquier movimiento que atente contra ellos”, dijo.

“Estarían dando carta blanca para poder actuar militarmente contra Venezuela”, añadió.

No obstante, aclaró que, por lo que han registrado medios internacionales, especialmente en estadounidenses, esa decisión aún no se ha tomado.

“La FAA ha dicho que volar sobre territorio venezolano no es seguro. Por lo tanto, deja la responsabilidad a las aerolíneas, pueden ser muchas las que cancelen sus vuelos”, indicó.

